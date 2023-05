Legende: Gewann Prestigeduell Stan Wawrinka. imago images/Insidefoto

Wawrinka gesteht Murray nur 3 Games zu

Stan Wawrinka (ATP 84) hat am Challenger-Turnier in Bordeaux im ersten Aufeinandertreffen zweier Grand-Slam-Sieger seit 42 Jahren auf dieser Stufe mit einer Machtdemonstration aufhorchen lassen. Der 38-jährige Waadtländer bezwang im Achtelfinal den zwei Jahre jüngeren Schotten Andy Murray (ATP 42) 6:3, 6:0. Im Viertelfinal trifft Wawrinka am Donnerstag auf den Franzosen Ugo Humbert (ATP 50). Das letzte Spiel zwischen zwei Grand-Slam-Champions auf der Challenger Tour fand 1981 in San Remo statt, als Ilie Nastase sich gegen Jan Kodes durchsetzte.