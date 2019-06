Legende: Hat zwei harte Wochen hinter sich Stan Wawrinka in Paris. Keystone

Wawrinka nicht in Stuttgart

Stan Wawrinka verzichtet auf das Rasenturnier in Stuttgart von nächster Woche. Wie der Lausanner auf Twitter bekanntgab, sei er nach den French Open müde und noch nicht bereit, um auf dem höchsten Niveau Matches zu bestreiten. Wawrinka hat in Paris den Viertelfinal erreicht und diesen in vier Sätzen gegen Roger Federer verloren. Zudem hatte er in der Runde zuvor über 5 Stunden gegen Stefanos Tsitsipas gekämpft.