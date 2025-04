Legende: Sammelt auf Challenger-Level Spielpraxis Stan Wawrinka. Imago/Zuma Press Wire

Wawrinka erspielt sich Duell mit Popyrin

Stan Wawrinka (ATP 158) hat beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence seinen 5. Sieg in diesem Jahr gefeiert. Beim Sandplatz-Event im Süden Frankreichs setzte sich der 3-fache Grand-Slam-Champion in der Startrunde gegen den Einheimischen Ugo Blanchet (ATP 182) mit 6:4, 6:3 durch. Nach einem Fehlstart und 0:2-Rückstand im 1. Satz hatte der Romand das Geschehen unter Kontrolle und zog nach 1:25 Stunden souverän in den Achtelfinal ein. Dort trifft der 40-Jährige auf den topgesetzten Alexei Popyrin (ATP 26). Gegen den Australier hat Wawrinka vor 2 Jahren in Umag seinen letzten Final auf der ATP-Tour verloren.

Nächste Niederlage für Zverev

Der an Nummer 1 gesetzte Alexander Zverev (GER/ATP 2) ist beim ATP-1000-Turnier in Madrid im Achtelfinal ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag Francisco Cerundolo (ARG/ATP 21) mit 5:7, 3:6 und hat damit lediglich bei einem seiner letzten 8 Turniere den Halbfinal erreicht. Cerundolo, der somit auch das 3. Aufeinandertreffen mit Zverev für sich entschieden hat, trifft im Viertelfinal auf den 19-jährigen Miami-Sieger Jakub Mensik (CZE/ATP 23).

ATP 1000 Madrid