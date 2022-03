Wawrinka dank Wildcard in Marbella

Nachdem Stan Wawrinka (ATP 232) verletzungsbedingt über ein Jahr von der ATP-Tour ferngeblieben war, gibt er am Challenger Turnier im spanischen Marbella (27. März bis 4. April) sein Comeback. Der dreifache Grand-Slam-Sieger wurde mit einer Wildcard ausgestattet, wie die Veranstalter auf ihrer Website mitteilten.

Laaksonen in Miami gegen Paire

Henri Laaksonen (ATP 86) misst sich in der 1. Runde des ATP-1000-Turniers in Miami (23. März bis 3. April) mit Benoît Paire (ATP 49). Für den Schaffhauser wird es das 4. Duell gegen den Franzosen sein. Alle bisherigen Aufeinandertreffen konnte Laaksonen für sich entscheiden, zuletzt Anfang Jahr beim ATP-250-Event in Melbourne, als Paire im 3. Durchgang aufgeben musste. Im Falle eines Sieges würde Laaksonen in Runde 2 auf den Norweger Casper Ruud (ATP 8) treffen.