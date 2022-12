Wawrinka in Exhibition-Halbfinal out – neuer Coach für Teichmann

Legende: Musste sich erst im Halbfinal geschlagen geben Stan Wawrinka. imago images/Shutterstock

Wawrinka scheitert im Halbfinal

Stan Wawrinka (ATP 149) hat am Exhibition-Turnier von Diriyah (Saudi-Arabien) den Einzug in den Final verpasst. Der Waadtländer unterlag in der Vorschlussrunde dem Russen Daniil Medwedew (ATP 7) mit 4:6, 4:6. Zuvor hatte der Romand Matteo Berrettini (ATP 16) und Andrej Rublew (ATP 8) bezwungen.

03:29 Video Archiv: Wawrinka scheitert in Basel im Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 28.10.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 29 Sekunden.

Neuer Coach für Teichmann

Jil Teichmann hat einen neuen Coach. Die Seeländerin arbeitet neu mit Andy Bettles zusammen, wie sie über Instagram bekanntgab. Der 29-jährige Brite war unter anderem 5 Jahre Trainer von Elina Switolina (UKR), welche in dieser Zeitspanne 11 WTA-Turniere und Olympia-Bronze gewann und bis auf Platz 3 der Weltrangliste vorstiess.