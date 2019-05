Legende: Erhält in Genf eine Wildcard Stan Wawrinka. Keystone

Wawrinka bestreitet das Geneva Open

Wenn am Sonntag das ATP-250-Turnier am Genfersee beginnt, wird auch Stan Wawrinka am Start sein. Der Romand erhielt nach seinem Erstrunden-Out diese Woche in Rom von den Veranstaltern eine Wildcard. Der Schweizer holte sich 2016 und 2017 den Turniersieg in Genf. Die anderen zwei Einladungen gingen an den Spanier Feliciano Lopez (ATP 106) und an den Serben Janko Tipsarevic (ATP 317). Der frühere Weltranglisten-Dritte Grigor Dimitrov (ATP 48) erhielt eine Wildcard, um die Qualifikation zu bestreiten.