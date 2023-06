Legende: Ist für die Swiss Open gemeldet. Stan Wawrinka. Keystone/Jean-Francois Badias

Kehrt Wawrinka nach Gstaad zurück?

Stan Wawrinka will Mitte Juli beim Swiss Open in Gstaad spielen. Dies vermelden die Organisatoren. Der 38-jährige Wawrinka, der 2003 im Saanenland als 18-Jähriger seinen ersten Match auf der ATP-Tour bestritt und dort 2 Jahre später seinen ersten Final erreichte, würde nach 10 Jahren Absenz wieder in Gstaad spielen. 2013 hatte er bei diesem Event als bislang letzter Einheimischer die Viertelfinals erreicht. Mit Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker sind 2 weitere Schweizer Top-Spieler gemeldet. Aus internationaler Sicht sticht der Name des Österreichers Dominic Thiem, dem Sieger des US Open 2020, hervor.