Legende: Hat die Kurve in Marseille noch gekriegt Stan Wawrinka. Archiv/Keystone/EPA/Sander Koning

Wawrinka in 3 Sätzen in den Viertelfinal

Stan Wawrinka (ATP 105) hat sich in Marseille in die 2. Runde gekämpft. Der 37-jährige Waadtländer bezwang den Belgier Zizou Bergs (ATP 135) in über zweieinhalb Stunden 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Den 2. Satz gab er erst nach einem epischen Ballwechsel, in dem sich Bergs phänomenal wehrte, ab. Ein frühes Break zum 1:0 im 3. Durchgang bedeutete dann die Vorentscheidung zugunsten Wawrinkas. Im Viertelfinal trifft er auf einen Einheimischen: Entweder Richard Gasquet (ATP 43) oder Laurent Lokoli (ATP 173).

Teichmann in Dubai bereits out

Jil Teichmann (WTA 32) ist in der 1. Runde des Turniers in Dubai an Lauren Davis (WTA 49) gescheitert. Die Seeländerin unterlag der Lucky Loserin aus den USA 4:6, 6:4, 3:6. Insgesamt musste sich Teichmann den Aufschlag 8 Mal abnehmen lassen. Ursprünglich hätte Teichmann am WTA-1000-Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen Anastassija Potapowa (WTA 29) antreten sollen. Die Russin musste aber krankheitshalber kurzfristig passen. Belinda Bencic (WTA 9) greift am Dienstag gegen Marta Kostyuk (UKR/WTA 55) ins Geschehen ein.

00:58 Video Archiv: Teichmann unterliegt Kasatkina im Doha-Achtelfinal Aus Sport-Clip vom 09.02.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Waltert verliert nach Satzführung

Die 22-jährige Bündnerin Simona Waltert (WTA 124) verpasst den ersten Sieg auf der WTA-Tour in diesem Jahr. Sie verliert beim Turnier von Merida auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan in der 1. Runde gegen die Belgierin Ysaline Bonaventure (WTA 95) nach einem über zweistündigen, von vielen Breaks geprägten Kampf mit 6:4, 5:7, 1:6.

Ritschard in Marseille im Hauptfeld

Alexander Ritschard (ATP 187) hat sich in Marseille in der 2. Runde der Qualifikation gegen Landsmann Antoine Bellier (ATP 194) in zwei Sätzen 6:3, 7:6 (7:1) durchgesetzt und damit den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Neben dem 28-jährigen Zürcher treten am ATP-250-Event in Südfrankreich auch die bereits für die Sechzehntelfinals gesetzten Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler und Leandro Riedi an.