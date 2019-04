Legende: Greift in Monte-Carlo an Stan Wawrinka. Keystone

Wawrinka zum Monte-Carlo-Auftakt gegen Pouille

Stan Wawrinka (ATP 36) beginnt seine Sandplatzsaison am ATP-1000-Turnier in Monte Carlo gegen Lucas Pouille (ATP 31). Es ist das erste Aufeinandertreffen des Monaco-Champions 2014 mit dem Franzosen. Pouille, an den Australian Open bis in die Halbfinals vorgestossen, war im Februar durch eine Viruserkrankung zurückgeworfen worden. Das Turnier im Fürstentum startet am 15. April.