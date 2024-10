Legende: Kommt nicht zum Tennisspielen Stan Wawrinka. Keystone/Alex Plavevski

Wawrinka muss sich gedulden

Die auf Samstag angesetzte Zweitrunden-Partie beim ATP-1000-Turnier in Schanghai zwischen Stan Wawrinka (ATP 236) und Flavio Cobolli (ITA/ATP 30) kann auch am Sonntag nicht stattfinden. Sämtliche Spiele auf den Aussenplätzen wurden verschoben. Der Sieger wird in der 3. Runde auf Novak Djokovic (ATP 4) treffen. Kurios: Jannik Sinner (Dreisatzsieg über Tomas Etcheverry nach verlorenem Startsatz) und Daniil Medwedew (Dreisatzsieg über Matteo Arnaldi) stehen schon als Achtelfinalisten fest, während zahlreiche andere Akteure noch zwei Matches im Rückstand sind. In der chinesischen Metropole regnet es ohne Unterlass. Viele Profis vertreiben sich die Zeit auf der schmucken Minigolfanlage neben der Players Lounge.

Gauff lässt Muchova keine Chance

Coco Gauff hat das WTA-1000-Turnier von Peking gewonnen. Die amerikanische Nummer 6 der Welt schlug im Final die tschechische Überraschungsfrau Karolina Muchova (WTA 49) mit 6:1, 6:3 und feierte ihren 2. Titel auf der Tour in diesem Jahr. Muchova kann sich damit trösten, ab Montag im Ranking auf Rang 30 geführt zu werden.