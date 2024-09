Legende: Eine Saison zum Vergessen für Stan Wawrinka. Keystone/JUSTIN LANE

Nächster Rückschlag für Wawrinka

Stan Wawrinka hat einen neuerlichen Rückschlag erlitten. Der Romand kann verletzungsbedingt nicht am Challenger-Turnier in St. Tropez teilnehmen, wie die französische Tageszeitung Var Matin berichtet. Wawrinka, der nach seiner Erstrunden-Niederlage an den US Open auf Rang 235 im ATP-Ranking abgerutscht ist, hatte sich vergangene Woche im Training verletzt. Die Dauer der Zwangspause ist noch unklar. Der 39-Jährige hat in den letzten 12 Monaten nie zwei Partien in Folge gewonnen.

01:56 Video Archiv: Wawrinka muss in Flushing Meadows die Koffer packen Aus Sport-Clip vom 28.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Osaka mit neuerlichem Neustart

Die ehemalige Weltranglisten-1. Naomi Osaka trennt sich nach 2 Jahren von ihrem Coach Wim Fissette. Dies teilte die Japanerin am Freitag auf Instagram mit. Osaka und Fissette haben zweimal zusammengearbeitet: Von 2019 bis Sommer 2022 und seit Sommer 2023, als Osaka nach der Geburt ihrer Tochter auf die Tour zurückkehrte. Mit dem Belgier gewann Osaka die US Open 2020 und die Australian Open 2021. Seit ihrem endgültigen Comeback im Januar 2024 hat Osaka noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Mit dem Sieg in der 1. Runde der US Open gegen Jelena Ostapenko schlug sie erstmals in den letzten 4 Jahren eine Top-10-Spielerin.