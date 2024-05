Legende: Seine Sandsaison läuft nicht nach Wunsch Stan Wawrinka. imago images/Abacapress/Corinne Dubreuil

Wawrinka schlägt nicht in Rom auf

Stan Wawrinka hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Rom von dieser Woche kurzfristig abgesagt. Der Lausanner wäre in der 1. Runde auf einen Qualifikanten getroffen. Der Grund für seine Absage respektive die Art seiner Verletzung ist nicht bekannt. In Monte Carlo und in Bukarest war Wawrinka im April jeweils in der Startrunde ausgeschieden.

Rafael Nadal hingegen wird in Italiens Hauptstadt aufschlagen. Der Rekordsieger, der das Sandplatzturnier 10 Mal gewonnen hat, kennt den Namen seines Gegners aus der Qualifikation. Es handelt sich um den Belgier Zizou Bergs (ATP 108).