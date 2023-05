Legende: Verlor deutlich gegen Humbert Stan Wawrinka. (Archiv) Keystone / AP Photo / Andrew Medichini

Wawrinka in Bordeaux gegen Humbert ausgeschieden

Stan Wawrinka (ATP 84) ist am Challenger-Turnier in Bordeaux im Viertelfinal ausgeschieden. Der Romand unterlag dem Franzosen Ugo Humbert (ATP 50) 5:7, 1:6. Im ersten Satz hielt Wawrinka noch gut mit. Erst beim Stand von 5:6 musste er das entscheidende Aufschlagspiel abgeben. Der zweite Satz war dann eine klare Angelegenheit für Humbert. Noch am Vortag hatte der 38-jährige Wawrinka aufhorchen lassen, als er im Duell zweier Grand-Slam-Sieger den Schotten Andy Murray (ATP 42) klar 6:3, 6:0 bezwang. Für Humbert ist es der 2. Halbfinaleinzug in Folge an einem Challenger-Turnier.