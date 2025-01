Legende: Es läuft einfach nicht Stan Wawrinka. AP Photo/Manish Swarup

Wawrinkas Warten geht weiter

Stan Wawrinka (ATP 154) muss weiter auf seinen ersten Matchgewinn in diesem Jahr warten. Beim ATP-250-Turnier in Montpellier unterlag er dem Franzosen Arthur Cazaux (ATP 101) 4:6, 3:6. Breaks zum 1:0 im ersten sowie zum 3:2 und 6:3 im zweiten Satz reichten dem Einheimischen zum Sieg. Nach einem kurzen Zwischenhoch im letzten Herbst mit den Viertel- respektive Achtelfinal-Qualifikationen in Stockholm und Basel steht der 39-jährige Waadtländer nun bereits wieder bei 3 Startniederlagen in Folge.

Waltert in Singapur weiter

Simona Waltert (WTA 179) steht erstmals seit vergangenem Juli wieder einmal in der 2. Runde eines WTA-Turniers. Beim Singapore Open setzte sich die 24-jährige Bündnerin deutlich 6:2, 6:3 gegen die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 114) durch. Waltert überzeugte vor allem bei eigenem Service und musste ihren Aufschlag nur einmal abgeben. Im Achtelfinal des WTA-250-Turniers im südostasiatischen Stadtstaat bekommt es die Qualifikantin aus Chur mit der topgesetzten Russin Anna Kalinskaja (WTA 18) zu tun.

Resultate