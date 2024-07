Legende: Spielt er gegen Klein gross auf? Stan Wawrinka. Imago/ABACAPRESS

Schweizer Quartett im Gstaader Haupttableau

Stan Wawrinka (ATP 95) trifft an den am Montag beginnenden Swiss Open in Gstaad in der 1. Runde auf den Slowaken Lukas Klein (ATP 128). Der an Nummer 8 gesetzte Waadtländer ist einer von 4 Schweizern, die direkt im Hauptfeld stehen. Neben Wawrinka und Dominic Stricker (ATP 149), deren Teilnahme bereits feststand, dürfen sich auch Leandro Riedi (ATP 137) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 229) dank Wildcards auf das Turnier im Berner Oberland freuen. Stricker trifft auf den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 97), Riedi auf den Franzosen Grégoire Barrère (ATP 130) und Hüsler auf den Serben Hamad Medjedovic (ATP 126). Angeführt wird das Tableau vom topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 11).