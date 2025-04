Wawrinka – Tabilo in Monte-Carlo – In Runde 2 wartet Djokovic

Legende: Steht dieses Jahr zum 15. Mal in Monte-Carlo im Hauptfeld Stan Wawrinka. Imago Images/Buzzi

Stan Wawrinka (ATP 161) bekommt es beim am Sonntag beginnenden ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo in der 1. Runde mit Alejandro Tabilo (ATP 32) zu tun. Gegen den 27-jährigen Chilenen hat der 13 Jahre ältere Schweizer auf der Tour noch nie gespielt. Sollte Wildcard-Inhaber Wawrinka gegen den deutlich besser klassierten Tabilo die Überraschung gelingen, wäre der Lohn dafür ein Duell mit Novak Djokovic in der 2. Runde. Der Serbe geniesst in der 1. Runde ein Freilos.