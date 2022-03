Legende: Trifft zum ersten Mal auf den Schweden Elias Ymer Stan Wawrinka. Keystone/AP Photo/Thibault Camus

Wawrinka gegen Ymer

Stan Wawrinka (ATP 232) kennt den Namen seines Gegners in der 1. Runde des Challenger-Turniers im spanischen Marbella. Der Waadtländer trifft auf den Schweden Elias Ymer (ATP 131). Wawrinka spielt erstmals gegen den 25-jährigen Rechtshänder, der in den ersten Runden der Qualifikationen in Indian Wells und Miami zweimal gescheitert ist. Allerdings erzielte er im Februar in Pune mit dem Halbfinaleinzug beim indischen ATP-250-Turnier das beste Ergebnis seiner Karriere. Wawrinka kehrt in Andalusien nach einer mehr als einjährigen Abwesenheit wieder in den Wettkampf zurück. Der dreifache Grand-Slam-Sieger hatte sich 2021 einer Doppeloperation am linken Fuss unterzogen.