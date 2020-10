Legende: Schlägt in den nächsten Tagen in Wien auf Stan Wawrinka. imago images

Wawrinka in Wien zum Auftakt gegen Garin

Stan Wawrinka (ATP 18) bekommt es in den Sechzehntelfinals des ATP-500-Turniers in Wien mit Cristian Garin (ATP 21) zu tun. Es wird erst das 2. Duell zwischen dem Schweizer und dem 24-jährigen Chilenen sein. Das bisher einzige Aufeinandertreffen entschied Wawrinka an den French Open 2019 in 3 Sätzen diskussionslos für sich. Sollte sich der 35-jährige Romand auch in Wien gegen Garin durchsetzen, könnte es im Achtelfinal zum Duell mit Lokalmatador Dominic Thiem (ATP 3) kommen.