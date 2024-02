Legende: Führte die Wende herbei Stan Wawrinka. imago images/Camilla Stolen

Buenos Aires: Wawrinka nimmt erste Hürde

Stan Wawrinka (ATP 60) hat sich in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Buenos Aires gegen den einheimischen Pedro Cachin (ATP 74) 6:7 (4:7), 6:1, 6:2 durchgesetzt. Der 38-Jährige war spätestens nach dem verlorenen Startsatz der bessere Spieler, nutzte 7 seiner 12 Breakchancen und wehrte seinerseits alle 5 Breakmöglichkeiten des Argentiniers ab. Im Achtelfinal bekommt es Wawrinka mit dem Chilenen Nicolas Jarry (ATP 21) zu tun, der in der ersten Runde ein Freilos genoss. Am Sandplatzturnier in der argentinischen Hauptstadt schlägt mit Carlos Alcaraz auch die spanische Weltnummer 2 auf.

Ruud und Shelton kommen nach Genf

Die ersten beiden Aushängeschilder der diesjährigen Ausgabe des Geneva Open (18. bis 25. Mai) sind bekannt. Casper Ruud und Ben Shelton werden eine Woche vor dem French Open in Genf aufschlagen. Der 25-jährige Norweger Ruud gewann das Sandplatzturnier 2021 und 2022 und darf sich mittlerweile dreifacher Grand-Slam-Finalist nennen. Der vier Jahre jüngere US-Amerikaner Shelton hatte im letzten Jahr mit seinem Halbfinal-Vorstoss am US Open für Schlagzeilen gesorgt.