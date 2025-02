Legende: Muss sich weiter gedulden Stan Wawrinka verliert auch das 3. Spiel in diesem Jahr. Keystone/Sander Koning

Wawrinka verliert intensiven Drei-Sätzer

Stan Wawrinka (ATP 155) muss weiter auf seinen ersten Matchgewinn in diesem Jahr warten. Beim ATP-500-Turnier in Rotterdam unterlag er dem Russen Daniil Medwedew (ATP 7) 7:6 (10:8), 4:6 1:6. Wawrinka wehrte im 1. Durchgang einen Satzball ab und sicherte sich den Durchgang im Tiebreak. Im 2. und 3. Satz gab der Romand seinen Aufschlag gleich zu Beginn ab. Nach exakt zweieinhalb Stunden musste er seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Wawrinka steht nun bei 4 Startniederlagen in Folge. Seinen letzten Sieg feierte er Ende Oktober in Bratislava.

Resultate

Kvitova kündigt Comeback nach Babypause an

Die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova wird nach ihrer Babypause Ende des Monats wieder auf die WTA-Tour zurückkehren. Ihr Tennis-Comeback rund sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Petr kündigte die Tschechin in einer Videobotschaft bei Instagram an. «Ich vermisse Tennis wirklich und ich vermisse die Wettkämpfe», sagte die 34 Jahre alte Tschechin. Ende Februar werde sie nach 15-monatiger Pause in Austin/Texas aufschlagen und anschliessend im März auch in Miami/Florida teilnehmen.