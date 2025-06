Legende: Findet nicht aus dem Tief Stan Wawrinka. Keystone/EPA/TERESA SUAREZ

Nächste Niederlage für Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP 155) hat die vierte Niederlage in Folge kassiert. Der 40-jährige Waadtländer unterlag beim ATP-Challenger-Turnier von Perugia in der 1. Runde Radu Albot (ATP 299) mit 4:6, 6:7 (3:7). Es war das erste Duell überhaupt mit dem fünf Jahre jüngeren Moldauer. Wawrinkas letzter Sieg datiert vom Challenger-Turnier in Aix-en-Provence von Ende April, als er erst im Final in 3 Sätzen gegen Borna Coric verloren hatte.