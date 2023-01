Legende: Fehlte zunächst noch im Aufgebot Stan Wawrinka. Imago/Uk Sports Pics Ltd

Davis Cup: Wawrinka doch in Trier

Stan Wawrinka wird für die Davis-Cup-Partie gegen Deutschland in Trier nachgemeldet, wie Swiss Tennis bekanntgab. Dass Wawrinka im ersten Aufgebot von Captain Severin Lüthi Anfang Januar fehlte, führte zuletzt zu Diskussionen rund ums Davis-Cup-Team. Wawrinka fühlte sich übergangen, Lüthi musste sich unangenehmen Fragen stellen. Verbandspräsident René Stammbach musste sich einschalten, um die Wogen zu glätten. Nach Gesprächen übers Wochenende ist aber klar, dass Wawrinka am 3./4. Februar in Trier spielen wird.