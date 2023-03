Legende: Wechselt die Unterlage schon etwas früher Stan Wawrinka. Keystone/EPA/RAY ACEVEDO

Wawrinka legt Fokus auf Sandplatz-Saison

Stan Wawrinka (ATP 87) wird nach dem Achtelfinal-Out in Indian Wells nicht am ATP-1000-Turnier in Miami teilnehmen. Der 37-jährige Waadtländer zieht die Vorbereitung auf die Sandsaison vor. Er hat für das Turnier in Estoril, das am 3. April beginnt, von den Organisatoren eine Wildcard erhalten. Somit ist Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) in Miami der einzige Schweizer im Haupttableau. Der Zürcher, der an den letzten vier Turnieren auf der ATP-Tour in der 1. Runde verloren hat, trifft zum Auftakt auf den Spanier Albert Ramos-Viñolas (ATP 51).

01:28 Video Archiv: Wawrinka muss sich in Indian Wells Sinner beugen Aus Sport-Clip vom 15.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Schwere Aufgabe für Teichmann

Beim WTA-1000-Turnier in Miami profitiert die an Nummer 9 gesetzte Belinda Bencic (WTA 9) in der 1. Runde von einem Freilos. Ihre erste Gegnerin ist die Kanadierin Leylah Fernandez (WTA 53) oder die Ukrainerin Lesia Tsurenko (WTA 81). Jil Teichmann (WTA 32) bekommt es zum Auftakt mit der Tschechin Karolina Muchova (WTA 55) zu tun. Bereits am Dienstag im Einsatz steht Viktorija Golubic (WTA 116), welche die Qualifikation überstanden hat. Die Zürcherin misst sich mit der US-amerikanischen Wildcard-Empfängerin Hailey Baptiste (WTA 280).