Legende: Wie bereits in St. Petersburg Stan Wawrinka muss zum Auftakt des ATP-1000-Turniers in Paris gegen Daniel Evans ran. imago images

Wawrinka in Paris-Bercy zuerst gegen Evans

Wie Anfang Oktober in Sankt Petersburg wird Stan Wawrinka (ATP 19) in der ersten Runde von Paris-Bercy auf Daniel Evans (ATP 33) treffen. In Russland siegte Wawrinka zum 4. Mal im 4. Spiel gegen den Briten. Die Formkurve von Evans zeigte seither aber nach oben: Beim ATP-Turnier von Wien erreichte er zuletzt den Halbfinal. Nicht teilnehmen wird der verletzte Dominic Thiem.

Sonego und Rublew im Wien-Final

Lorenzo Sonego (ATP 42), Bezwinger von Novak Djokovic im Viertelfinal, steht beim ATP-500-Turnier von Wien im Final. Der Italiener bezwang im Halbfinal Daniel Evans (ATP 33) mit 6:3, 6:4. Im Endspiel trifft er auf Andrej Rublew (ATP 8), der im Halbfinal beim Stand von 6:4, 4:1 von der Aufgabe von Kevin Anderson (ATP 111) profitierte. Zuvor hatte der Russe Dominic Thiem eliminiert.

Positiver Corona-Test bei Halep

Simona Halep (WTA 2) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich gut von meinen milden Symptomen», schrieb die 29-Jährige. Die Tennissaison der Frauen ist aufgrund der Corona-Pandemie so gut wie beendet. Vom 9. bis 15. November ist noch ein Turnier in Linz geplant.