Legende: Nicht bei den US Open Benoît Paire. imago images

Paire mit positivem Test

Benoît Paire (ATP 22) muss laut der französischen Sportzeitung L'Equipe auf einen Start an den US Open in New York verzichten. Der 31-jährige Franzose soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein und befinde sich derzeit in einem Hotel in Isolation. Paire hatte nach seiner Ankunft am 18. August in New York mehrere negative Tests abgelegt. Die Partie der 1. Runde des nach Flushing Meadows verlegten Turniers von Cincinnati gegen Borna Coric gab er wegen Magenbeschwerden beim Stand von 0:6, 0:1 auf.