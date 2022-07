Legende: Wird weiterhin nicht besucht werden Das Tennisstadion in Schanghai. imago images/Paul Zimmer

Corona-Massnahmen verunmöglichen Turniere in China

Die ATP-Tour wird im 3. Jahr in Folge keine Turniere in China austragen können. Betroffen sind das ATP-1000-Turnier in Schanghai (9.-16. Oktober) sowie die Turniere in Chengdu, Zhuhai (beide ab 26. September) und Peking (3. Oktober). Grund dafür sind die geltenden Covid-Restriktionen in China, welche eine Organisation der Turniere verunmöglichen. Die WTA-Tour veranstaltet bis auf weiteres keine Events mehr in China als Konsequenz des Vorfalls mit der chinesischen Spielerin Peng Shuai im Februar dieses Jahres.