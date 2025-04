Legende: Geständig Max Purcell wird für 18 Monate gesperrt. Getty Images/Photo Agency

Purcell nach illegalen Infusionen aus dem Verkehr gezogen

Der Australier Max Purcell (ATP 141) sitzt bis am 11. Juni 2026 eine Dopingsperre ab. Der 27-Jährige gestand, Ende 2023 illegale Infusionen getätigt zu haben. Weil er geständig war und zur Klärung des Falls beitrug, wurde er nur für 18 Monate gesperrt. Purcell arbeitete sich 2023 im Einzel-Ranking bis auf Platz 40 vor. Im Doppel triumphierte er in Wimbledon 2022 und an den US Open 2024 und schaffte es in der Weltrangliste sogar bis auf Platz 8. Im November 2024 nahm er zusammen mit Landsmann Jordan Thompson an den ATP Finals in Turin teil.