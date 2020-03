Legende: Muss weiter pausieren Bianca Andreescu. imago images

Andreescu sagt auch Indian Wells ab

Bianca Andreescu wird ihren Titel am WTA-Turnier von Indian Wells (11. bis 22. März) nicht verteidigen können. Sie habe sich noch immer nicht vollständig von ihrer im Oktober an den WTA-Finals in Shenzhen erlittenen Verletzung im linken Knie erholt, teilte die US-Open-Gewinnerin von 2019 mit. Die Weltnummer 4 hatte bereits die Australian Open und Anfang Februar auch die Fed-Cup-Begegnung gegen die Schweiz verpasst.

ATP und WTA mit Massnahmen für Frühjahrssaison

Die gesundheitlichen Vorsichtsmassnahmen aufgrund des Coronavirus sind nach einem Beschluss der ATP und WTA ausgeweitet worden. Unter anderem sollen die Ballkinder Handschuhe tragen und den Aktiven weder Handtücher noch Getränke reichen. Die Spieler wiederum sollen keine Accessoires ins Publikum werfen und beim Autogramme schreiben keine Stifte, Tennisbälle oder andere Dinge von Fans anfassen. Die Organisationen gaben bekannt, dass die Massnahmen für die gesamte Frühjahrssaison der WTA-Tour sowie bei der ATP auf oberster Stufe und auch auf Challenger-Ebene gelten sollen.