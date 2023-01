Legende: Kann nicht in Melbourne antreten Paula Badosa. Imago/AAP

Forfait von Badosa und Tomljanovic

Die Spanierin Paula Badosa (WTA 11) und die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 35) haben kurz vor dem Start der Australian Open ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt. Badosa plagt sich mit einer Muskelverletzung, Tomljanovic, die bestklassierte Australierin in der Weltrangliste, leidet an Knieproblemen. Ihre Plätze im Haupttableau erben als «Lucky Loser» Leolia Jeanjean (FRA) und Laura Pigossi (BRA).

03:56 Video Die letzten 10 Jahre Australian Open im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 14.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Stosur zieht endgültig einen Schlussstrich

Samantha Stosur bestreitet ab Montag an den Australian Open ihr letztes Tennisturnier. Die 38-jährige Australierin tritt im Doppel und im Mixed an. Stosur gewann 2011 die US Open, zudem stand sie 2010 im Final der French Open. Insgesamt gewann sie 9 Titel im Einzel und 28 im Doppel. Seit einem Jahr spielt Stosur keine Einzel mehr.