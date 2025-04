Legende: Lief in Stuttgart zur Höchstform auf Jelena Ostapenko. Imago/Pressefoto Baumann

Ostapenko läuft in Stuttgart heiss

Jelena Ostapenko (LAT/WTA 24) hat beim WTA-500-Turnier in Stuttgart ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem Halbfinal-Erfolg gegen die polnische Weltnummer 2 Iga Swiatek liess die French-Open-Siegerin von 2017 im Final auch Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) keine Chance. Im Endspiel des Indoor-Sandplatzturniers bezwang die Lettin die Weltnummer 1 in 1:25 Stunden mit 6:4, 6:1. Symptomatisch für den Auftritt der 27-Jährigen war der Matchball, bei dem sie einen 1. Aufschlag Sabalenkas mit einem unglaublichen Return-Winner konterte. Für Ostapenko, die dank dem Triumph wieder in die Top 20 vorstösst, war es der 5. Erfolg an einem WTA-500-Turnier und der 9. Titel insgesamt auf der WTA-Tour.

WTA-Tour

Schweizer Erfolge in der Madrid-Quali

Bei der Qualifikation zum ATP- bzw. WTA-1000 Turnier in Madrid haben Jérôme Kym (ATP 133) und Jil Teichmann (WTA 96) die 1. von 2 Runden überstanden. Der Aargauer profitierte gegen Mackenzie McDonald (USA/ATP 97) beim Stand von 4:6, 0:2 von der Aufgabe seines Gegners. Die Seeländerin liess der ehemaligen Weltnummer 12 Yanina Wickmayer (BEL/WTA 1223) beim 6:1, 6:2 nicht den Hauch einer Chance.