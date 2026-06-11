Legende: Kein 2. Auftritt im Queen's Club Serena Williams und Victoria Mboko. Imago/NurPhoto

Mboko verletzt, Williams muss passen

Das aufsehenerregende Comeback von Superstar Serena Williams im Londoner Queen's Club hat ein plötzliches Ende genommen. Weil sich ihre 19-jährige Doppelpartnerin Victoria Mboko bei ihrem Auftritt im Einzel verletzte, kann die 44-jährige Williams mit der Kanadierin nicht zum Viertelfinal antreten. Es bleibt damit bei nur einem Auftritt der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin in dieser Woche in London. Williams plant kommende Woche beim WTA-Turnier in Berlin anzutreten. Auch in der deutschen Hauptstadt ist sie nur im Doppel gemeldet.

20 Prozent mehr Preisgeld in Wimbledon

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld. Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025, der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels. Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken. Das Turnier im Südwesten Londons beginnt am 29. Juni und endet am 12. Juli.