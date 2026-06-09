Legende: Zwischen ihnen liegen 25 Jahre Serena Williams und Victoria Mboko. imago images/Shutterstock

1376 Tage nach ihrem bislang letzten Match hat Serena Williams eine erfolgreiche Rückkehr auf die WTA-Tour gefeiert. An der Seite der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko gewann die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ihr Auftaktdoppel gegen Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe mit 7:6 (7:2), 6:2.

«Es hat so viel Spass gemacht mit Vicky. Ich konnte mich wirklich auf sie verlassen», sagte die 44-jährige Williams, ehe sie mit einem Augenzwinkern und unter dem Gelächter der Fans die Gründe für ihr Comeback erläuterte: «Ich hatte einfach nichts besseres zu tun – ich war müde davon, zu Hause herumzusitzen.» Danach holte sie sich die Umarmungen ihrer beiden Töchter ab.

Die Aufschläge sitzen noch

Williams machte trotz ihrer langen Wettkampfpause einen fitten Eindruck, auf ihre starken Grundschläge und den harten Aufschlag konnte sich die US-Amerikanerin verlassen. Sie ist kommende Woche auch für das Doppel beim WTA-Turnier in Berlin gemeldet. Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste auch in Wimbledon im Doppel antreten wird.