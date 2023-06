Legende: «Ich habe noch Ziele» Caroline Wozniacki will auf die Tour zurückkehren. imago images/Abacapress

Wozniacki steht vor Rückkehr

Caroline Wozniacki plant ein Comeback. Das kündigte die ehemalige Weltnummer 1 aus Dänemark am Donnerstag auf Instagram an. Wozniacki hatte Anfang 2020 nach den Australian Open ihren Rücktritt verkündet. Die 32-Jährige hat 30 WTA-Turniere, darunter die Australian Open 2018 als einziges Grand-Slam-Turnier, gewonnen und war 71 Wochen lang die Nummer 1 der Welt. Die zweifache Mutter schrieb in einem Beitrag in der Zeitschrift Vogue, dass sie plane, an den US Open zu spielen. Auch Olympia in Paris 2024 sei eines ihrer Ziele.