Legende: 2022 kein Schauplatz für WTA-Turniere Das nationale Tenniszentrum in Peking. Keystone / ROMAN PILIPEY

2022 keine WTA-Turniere in China

Die WTA-Tour macht 2022 nicht in China Halt. Bereits vergangenen Dezember hatte die Women's Tennis Association wegen der Causa Peng Shuai einen vorläufigen Stopp beschlossen. «Wir sind nach wie vor bestrebt, eine Lösung in dieser Angelegenheit zu finden», sagte Tour-Chef Steve Simon in The Tennis Podcast. Es gehe aber nicht darum, sich von China zu trennen. «Wir haben unsere Aktivitäten dort im Moment ausgesetzt. Das werden wir auch weiterhin tun, bis wir eine Lösung gefunden haben.» Der Fall Peng bewegt, seit die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel im November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Peng hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. Die ATP-Tour der Männer wird diese Saison hingegen vier Turniere in China veranstalten.