Legende: Endlich kann man dem «Maestro» wieder bei der Arbeit zusehen Roger Federer, hier beim 10. Basel-Triumph 2019, hat die Swiss Indoors in seiner Agenda eingetragen. Keystone/Georgios Kefalas

Federer und die Jungen

In genau 100 Tagen werden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors lanciert. Das ATP-500-Turnier kann nach zuletzt zwei pandemiebedingten Absagen endlich wieder auf volle Tribünen und ein hochklassiges Lineup zählen. Ganz im Fokus stehen wird das Comeback von Roger Federer, der das Turnier in seiner Heimat bereits 10 Mal für sich entscheiden konnte. Ihm gegenüber steht eine ganze Armada von jungen Toptalenten, wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben. So etwa der Shootingstar Carlos Alcaraz (ATP 6), Félix-Auger Aliassime (ATP 9) und aus Schweizer Sicht Dominic Stricker (ATP 187).