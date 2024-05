Legende: Führt das Team Europe ab 2025 in den Laver Cup Yannick Noah. imago images/ABACAPRESS

Laver Cup: Noah wird 2025 Team-Europe-Captain

Der ehemalige französische Tennisprofi Yannick Noah wird 2025 neuer Captain des Team Europe am Laver Cup. An der diesjährigen Austragung in Berlin wird er sich auf seine Rolle vorbereiten und vorgestellt, 2025 in San Francisco wird er die europäische Auswahl anführen. Der mittlerweile 64-jährige Noah gewann in seiner aktiven Zeit 1983 Roland Garros. Er übernimmt das Captain-Amt vom Schweden Björn Borg. Dieser hat das Amt seit der Erstaustragung 2017 inne. Bereits bestätigt wurde der neue Captain des Team World, Andre Agassi übernimmt von John McEnroe.