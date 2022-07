Legende: In Hamburg ausgeschieden Joanne Züger. Keystone/DPA/Frank Molter

Züger gegen Pera chancenlos

Joanne Züger (WTA 165) ist im Achtelfinal des Sandplatz-Turniers in Hamburg chancenlos geblieben. Die 21-jährige Baselbieterin unterlag der Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 81) in nur 61 Minuten 1:6, 1:6. Züger hatte sich erstmals für das Hauptfeld eines WTA-Turniers qualifiziert und dort gleich eine Runde gewonnen. Pera war allerdings ein anderes Kaliber. Die gebürtige Kroatin erfreut sich einer glänzenden Form und gewann letzte Woche in Budapest ihr erstes Turnier auf WTA-Stufe.

Osaka und Trainer Fissette trennen sich

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka steht vorerst ohne Trainer da. Am Mittwoch gab ihr bisheriger belgischer Coach Wim Fissette das Ende der Zusammenarbeit mit der vierfachen Grand-Slam-Siegerin bekannt. «Es war ein Privileg, Naomi seit 2019 zu coachen und sie zu dem Champion heranwachsen zu sehen, der sie inzwischen geworden ist», schrieb der 40-Jährige bei Instagram. Gründe für die Trennung nannte der Trainer nicht. Fissette hatte Osaka seit Ende 2019 betreut. Unter seiner Führung gewann sie 2020 die US Open und wenige Monate später die Australian Open.