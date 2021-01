Legende: Erlebt eine spezielle Vorbereitung auf die Australian Open Belinda Bencic Keystone/Archiv

Weiteres Turnier in Melbourne

In der Woche vor den Australian Open gibt es in Melbourne zu den beiden bereits geplanten ein drittes WTA-Turnier der 500er-Kategorie. Damit soll den Spielerinnen, die aktuell in einer harten Quarantäne ohne Trainingsmöglichkeit stecken, eine bessere Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ermöglicht werden. Zu diesen gehört auch die Schweizerin Belinda Bencic. Das zusätzliche Turnier beginnt am 3. Februar. Die Australian Open starten am 8. Februar.