Zverev offenbar mit schwerer Verletzung

Alexander Zverev hat bei seinem Halbfinal-Aus in Paris offenbar eine schwere Verletzung erlitten. «Nach den ersten medizinischen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere seitliche Bänder im rechten Fuss gerissen», teilte er am Samstag via Instagram mit. «Ich werde am Montag nach Deutschland fliegen, um mich weiteren Untersuchungen zu unterziehen und den besten und schnellsten Weg für meine Genesung zu ermitteln.» Zverev hatte die Partie der French Open gegen Rafael Nadal am Freitag beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 nach 3:13 Stunden Spielzeit aufgeben müssen, nachdem er stark umgeknickt war.

02:01 Video Zverev knickt um und schreit vor Schmerz Aus Sport-Clip vom 03.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Bencic eröffnet Rasensaison gegen Brengle

Belinda Bencic (WTA 14) beginnt die Rasensaison nächste Woche in 's-Hertogenbosch gegen die Amerikanerin Madison Brengle (WTA 57). Die als Nummer 2 gesetzte Olympiasiegerin erreichte 2015 in der niederländischen Stadt den Final. Viktorija Golubic spielt in der gleichen Woche in Nottingham. Die letztjährige Wimbledon-Viertelfinalistin bekommt es in der 1. Runde mit der britischen US-Open-Siegerin Emma Raducanu (WTA 12) zu tun.