Legende: 24. Trophäe auf der ATP-Tour Alexander Zverev bejubelte in München seinen 1. Turniersieg seit Paris-Bercy im November. Imago/Hasenkopf

3. München-Titel für Zverev

Alexander Zverev (GER/ATP 3) hat das ATP-500-Turnier in München dank einem 6:2, 6:4 im Final gegen Ben Shelton (USA/ATP 15) gewonnen. Für den Hamburger war es nach 2017 und 2018 der 3. Titel beim Sandplatz-Turnier in der bayrischen Hauptstadt. Für Zverev ist sein 24. Titel auf der ATP-Tour nicht nur das perfekte Geschenk an seinem 28. Geburtstag, sondern auch das Ende einer Durststrecke. Seit dem Finaleinzug an den Australian Open im Januar hatte er bei 6 Turnieren keinen einzigen Halbfinal mehr erreicht. Ab nächster Woche wird Zverev anstelle von Carlos Alcaraz wieder die Weltnummer 2 sein.

Rune schlägt Alcaraz in Barcelona

Holger Rune hat das ATP-500-Turnier in Barcelona gewonnen. Der Däne setzte sich in 1:39 Stunden gegen den angeschlagenen Carlos Alcaraz 7:6 (8:6), 6:2 durch. Die Nummer 13 der Weltrangliste gewann den 5. Titel seiner Karriere. Ausserdem beendete er eine Serie von 13 aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Spieler aus den Top 5. Eine Woche nach seinem Sieg in Monte-Carlo gelang es Alcaraz nicht, das dritte Endspiel nach 2022 und 2023 in Katalonien zu gewinnen, da er ab Beginn des zweiten Satzes nicht mehr fit war.

