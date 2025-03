Zverev in Indian Wells bereits ausgeschieden

Legende: Bittere Niederlage Für Alexander Zverev. Keystone/EPA/JOHN G. MABANGLO

Zverev scheitert an Griekspoor

Der topgesetzte Alexander Zverev (ATP 2) ist in Indian Wells frühestmöglich gescheitert. Nach einem Freilos zum Auftakt in das ATP-1000er-Turnier verlor der Deutsche in der 2. Runde gegen Tallon Griekspoor (ATP 43) mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Zverev hatte beim Stand von 5:6 im Entscheidungssatz noch fünf Matchbälle abgewehrt und sich mit einem Servicedurchbruch ins Tiebreak gerettet. Dort behielt der Niederländer aber die Oberhand.

