Legende: Ist auf der Suche nach neuen Lösungen abseits des Courts Alexander Zverev. Imago/IPS

Prominenter Coach für Zverev?

Alexander Zverev (ATP 3) geht nach den jüngsten Rückschlägen offenbar neue Wege: Laut eines Sky-Berichts soll er derzeit in der Rafael Nadal Academy mit Toni Nadal trainieren – «Rafas» Onkel und langjähriger Coach. Zverevs Management und Toni Nadal äusserten sich auf SID-Anfrage zunächst nicht. Der Deutsche war in Wimbledon schon in der 1. Runde gescheitert und hatte danach offen über mentale Probleme gesprochen. Zudem kündigte er eine wochenlange Auszeit an. Rafael Nadal sagte im Mai gegenüber L'Équipe über Zverev: «Ich glaube leider, dass es an seinem Kopf liegt. Denn wenn man sein Tennisniveau sieht, hätte er schon einen Grand Slam gewinnen müssen.»