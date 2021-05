Legende: Darf sich über den Finalsieg in Madrid freuen Alexander Zverev. Keystone

Zverev in Madrid nicht zu schlagen

Alexander Zverev hat zum 2. Mal nach 2018 das ATP-1000-Turnier in Madrid gewonnen. Der deutsche US-Open-Finalist von 2020 gewann den Final gegen den als Nummer 8 gesetzten Italiener Matteo Berrettini nach 2:40 Stunden 6:7 (10:8), 6:4, 6:3. Auf dem Weg zu seinem 15. ATP-Titel bezwang Zverev unter anderem Rafael Nadal und Dominic Thiem. Im Gegensatz zu Berrettini unterlagen die beiden besten Sandplatzspieler der letzten Jahre dem 24-jährigen Hamburger ohne Satzgewinn.

Lockerer 2-Satz-Sieg für Golubic im Final

Viktorija Golubic (WTA 84) hat eine hervorragende Woche perfekt abgeschlossen und beim WTA-125-Turnier im französischen Saint-Malo den Titel geholt. Die 28-jährige Zürcherin setzte sich im Final gegen die ungesetzte Italienerin Jasmine Paolini (WTA 103) mit 6:1, 6:3 durch. Für Golubic, die nach 15 Monaten in die Top 80 der Weltrangliste zurückkehren wird, ist es der 3. Titel auf Stufe WTA in ihrer Karriere. Zuvor gewann sie 2016 in Gstaad (WTA International) und 2019 in Indian Wells (WTA Challenger). Die WTA-Stufe 125 ist vergleichbar mit den Challenger-Turnieren bei Männern.