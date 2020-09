Zverev und Co. in Köln: Vier neue ATP-Turniere im Oktober

Legende: Aushängeschild in Köln Alexander Zverev. Keystone

ATP-Turniere von Köln bis Kasachstan

Die ATP nimmt vier neue Turniere in ihren diesjährigen Kalender auf. Um den Ausfall unter anderem der Asien-Tour und der Swiss Indoors etwas zu kompensieren, finden Turniere der tiefsten Kategorie in Köln (12. bis 18. und 19. bis 25. Oktober/Halle), auf Sardinien (12. bis 18. Oktober/Sand) und im kasachischen Nur-Sultan (26. Oktober bis 1. November/Halle) statt. Die mit insgesamt 651'220 Euro dotierte Doppelveranstaltung in Köln konnte bereits die Teilnahme von Alexander Zverev, der an den US Open im Halbfinal steht, Andy Murray und Gaël Monfils verkünden.