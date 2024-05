Legende: Blickt auf den nächsten Titel Alexander Zverev. Keystone/EPA/Alessandro Di Meo

Rom-Final steht

Alexander Zverev (ATP 5) hat den Höhenflug von Alejandro Tabilo, dem Bezwinger von Novak Djokovic in der 3. Runde, am ATP-1000-Turnier in Rom gestoppt. Der als Nummer 3 gesetzte Deutsche setzte sich im Halbfinal gegen den 26-jährigen Überraschungsmann aus Südamerika 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 durch und steht damit zum dritten Mal im Final von Rom. Dort trifft der Deutsche auf Nicolas Jarry (ATP 24). Der Chilene, der vor einem Jahr das Turnier in Genf gewonnen hatte, besiegte den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP 16) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.