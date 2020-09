Hüsler übersteht in Kitzbühel Startrunde

Marc-Andrea Hüsler (ATP 303) hat zum zweiten Mal eine Partie in einem ATP-Hauptfeld für sich entschieden. Der 24-jährige Zürcher rang in der 1. Runde beim Sandplatz-Turnier in Kitzbühel den über 200 Ränge besser klassierten Finnen Emil Ruusuvuori 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) nieder. Nach einem Steigerungslauf behielt Hüsler im entscheidenden Tiebreak die Nerven und feierte nach 2:09 Stunden den Sieg. 2018 hatte Hüsler in Gstaad Nicolas Almagro bezwungen. In der nächsten Runde wartet mit dem Italiener Fabio Fognini (ATP 12) ein echter Brocken.