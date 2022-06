Legende: Wird nicht in Wimbledon aufschlagen Marin Cilic. imago images/Colorsport

Cilic wird Nadal nicht im Weg stehen

Der frühere Wimbledon-Finalist und US-Open-Champion Marin Cilic hat seinen Start beim Turnier im «All England Club» nach einem positiven Corona-Test kurzfristig abgesagt. Das teilte er am Montagabend mit. Der Kroate hatte zuletzt bei den French Open in Paris mit dem Einzug in den Halbfinal überrascht. Der 33-Jährige wäre im gleichen Tableau-Achtel wie Rafael Nadal eingeteilt gewesen. Cilic wird durch Lucky Loser Nuno Borges (Portugal) ersetzt.

01:19 Video Archiv: Cilic von Ruud im French-Open-Halbfinal gestoppt Aus Sportflash vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.