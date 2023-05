Frühes Out für Wawrinka in Rom

Für Stan Wawrinka (ATP 84) ist das ATP-1000-Turnier in Rom in der 2. Runde zu Ende gegangen. Der Romand unterlag Grigor Dimitrov (BUL/ATP 33) mit 4:6, 6:7 (3:7). Wawrinka kassierte zu Beginn beider Sätze ein frühes Break, konnte dieses Defizit im 2. Durchgang jedoch noch einmal wettmachen und zum 3:3 ausgleichen. Im Tiebreak agierte der 38-Jährige dann aber zu fehlerhaft und lag schnell mit zwei Minibreaks im Hintertreffen. Nach gut anderthalb Stunden stand der 6. Sieg Dimitrovs im 13. Direktduell mit dem Schweizer fest. In der nächsten Runde könnte es zum Aufeinandertreffen mit Novak Djokovic kommen. Die Weltnummer 1 misst sich am Abend mit dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 61).

