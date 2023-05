Out in der 3. Runde: Rückschlag für Alcaraz vor French Open

Legende: Frühes Out Carlos Alcaraz. imago images/LaPresse

Alcaraz scheitert in Rom an Qualifikant Marozsan

Carlos Alcaraz (ATP 2) hat knapp zwei Wochen vor den French Open eine empfindliche und unerwartete Niederlage kassiert. Der 20-Jährige, der in der kommenden Woche wieder die Führung in der Weltrangliste übernehmen wird, verlor beim ATP-1000-Turnier in Rom völlig überraschend in der 3. Runde gegen den beherzt aufspielenden ungarischen Qualifikanten Fabian Marozsan 3:6, 6:7 (4:7). Die Weltnummer 135 steht in Rom erstmals überhaupt im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Zuletzt hatte Alcaraz in Madrid dank eines Finalsieges über Jan-Lennard Struff triumphiert.

01:03 Video Archiv: Alcaraz ist Mitte Februar zurück auf der Tour Aus Sport-Clip vom 16.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.