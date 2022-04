Golubic mit Fehlstart in Sandsaison

Viktorija Golubic (WTA 38) ist der Auftakt in die Sandplatz-Saison gründlich missglückt. Die Zürcherin unterlag beim WTA-500-Turnier in Stuttgart der deutschen Qualifikantin Eva Lys 7:5, 5:7, 5:7. Der Sieg der Weltnummer 342 ging in Ordnung. Die 20-jährige Deutsche liess sich beim Debüt im Hauptfeld eines WTA-Turniers durch Rückstände nie aus der Fassung bringen. Sie spielte unerschrocken weiter, obwohl ihr in einigen Phasen die Geduld fehlte. Mit ihrer druckvollen Vorhand setzte sich Lys durch und verdiente sich eine Achtelfinal-Partie gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen.

Teichmann kämpft sich weiter

Jil Teichmann (WTA 37) hat beim WTA-250-Turnier in Istanbul den Achtelfinal erreicht. Die 24-Jährige setzte sich gegen die Belgierin Greet Minnen (WTA 78) in fast zweieinhalb Stunden mit 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 durch. Im Achtelfinal trifft Teichmann auf Julia Grabher (AUT/WTA 194).